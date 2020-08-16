Darbeci Hafter'i şok eden gelişme: Halk isyan etti
Libya'da darbeci Hafter kontrolünde bulunan Sebha'da kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti.
Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında peş peşe ağır yenilgiler alan darbeci Hafter'i sarsan bir gelişme daha yaşandı. Bölgede iyice köşeye sıkışan Hafter şimdi de isyanlarla boğuşuyor.
Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Sebha kentinde halk kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti. Bölgede yaşayan halk uzun bir süredir elektrik ve su kesintileri yaşıyor. Bunun yanında kamu hizmetlerinden de yararlanamıyor.
Halk ayaklandı
Protestolara beyaz bayraklarla katılan göstericiler kentin farklı noktalarında yol ve caddeleri trafiğe kapattı. Libyalı sosyal medya kullanıcıları da gösterilere, "yoksulların devrimi" etiketiyle paylaşımlar yaparak destek verdi.