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Darbeci Hafter’e ait savaş uçağı düşürüldü!

Libya’nın başkenti Trablus’u ele geçirmek için BAE destekli harekat başlatan darbeci General Halife Hafter’e ait savaş uçağı düşürüldü.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:39
Darbeci Hafter’e ait savaş uçağı düşürüldü!

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter güçlerine ait bir savaş uçağının hava üssünden havalanmadan hemen önce vurulduğunu duyurdu.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonuna ilişkin gelişmelerin duyurulduğu resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, başkentin güneybatısındaki Ulusal Hava Üssü'nde bulunan Hafter'e ait Suhoy tipi bir savaş uçağının hava kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.

Havalanmasına izin verilmedi

Operasyon Sözcüsü Mustafa el-Mecei de "Libya el-Ahrar" televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu savaş uçağının havalanmadan hemen önce vurulduğunu aktardı.

Hafter güçlerinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya’da olaylar

UMH'ye bağlı güçler, bugün ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birliklerin konuşlandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:39
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