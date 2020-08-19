Darbeci Hafter'den 214 gün sonra şaşırtan talimat
Libya'da 214 gün boyunca darbeci Halife Hafter'in talimatıyla kapalı tutulan petrol ihracatının yapıldığı tesisler yeniden açıldı.
Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden olan Libya, darbeci Halife Hafter'in blokajı nedeniyle 214 gündür petrol ihracatında sıkıntı çekiyordu. Ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, 214 gün sonra petrol üretimine uyguladığı engellemeyi kaldırdığını ilan etti.
Darbeci Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı milis grubunun lideri Naci el-Mağribi, Hater'in bu kararı almasında Libya halkının çektiği sıkıntıların etkili olduğunu belirtti.
Hafter kanadından yapılan petrol açıklaması sonrası dolar kuru Libya dinarı karşısında 6,60 seviyesinden 5,85 seviyesine kadar çekildi.
Libya'daki petrol yataklarının yüzde 80'den fazlası ülkenin doğu bölümlerinde Hafter'in kontrolünde olan bölgede bulunuyor. Hafter 18 Ocak 2020'den bu yana liman ve tesislerin kullanılmasına izin vermiyordu.
Zarar 8 milyar dolar
Libya'da petrolün çıkartılması, dağıtılması, işlenmesi ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, petrol sahalarının kapalı kalmasının 208 günlük bilançosunu 8 milyar 221 milyon dolar olarak bildirmişti.