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Darbeci general Semih Terzi ve eşi hakkında yeni detay

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci general Semih Terzi'yle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

15 Nisan 2018 Pazar 20:36
Darbeci general Semih Terzi ve eşi hakkında yeni detay

Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin 18 yıl hapse mahkum edildiği davanın gerekçeli kararı açıklandı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan gerekçeli kararda darbeye yardım sağlamakla suçlanan Nazire Terzi ve eşi darbeci general Semih Terzi'nin, darbe teşebbüsünden bir hafta kadar önce haberdar olduklarına yer verildi.

Gereçeli ararda görev yeri Silopi'den Ankara'ya dikkati çekmeden, sorunsuz gelmek isteyen Semih Terzi'nin, eşini darbe girişiminden iki gün önce arayıp Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın eşine, "Annemin çok hasta olduğunu ve beni çok sevdiğini söyle." dediği ve Nazire Terzi'nin bu isteği hemen yerine getirdiği belirtildi.

'ANNESİ ÇOK HASTA, OĞLUNU ÇOK SEVİYOR'

Gerekçeli kararda Nazire Terzi'nin, Nursen Aksakallı'yı 13 Temmuz günü saat 21.39'da arayarak, kayınvalidesinin hasta olduğunu ve oğlunu çok sevdiğini söylediği, bu şekilde merhamet ve insani duyguları kullandığı tespiti yer aldı.

Sanığın bu hareketinin, "anayasal düzeni ihlale yardım suçundan cezalandırılmasını gerektirdiği" vurgulanan gerekçede, Semih Terzi'nin 14 Temmuz öğle saatlerinde Ankara'ya gelmek için birliğinden izin istediği kaydedildi. Nazire Terzi'nin 14 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı'nın eşi Nursen Aksakallı'yı tekrar arayarak, "kayınvalidesinin çok hasta olduğunu ve Semih Terzi'yi çok özlediğini" söylediği ifade edildi. Gerekçeli kararda, Nursen Aksakallı'nın da beyanlarına yer verildi.

Buna göre, Nursen Aksakallı, protokol toplantılarından tanıdığı ve şahsen samimi olmadığı Nazire Terzi'yi 14 Temmuz saat 21.00-22.00 sıralarında arayıp hal hatır sorduğunu, eşinin annesinin çok hasta olduğunu ve oğlunu çok özlediğini söylediğini anlattı.

Darbeci Semih Terzi de emrindeki helikopterle önce Diyarbakır'a, daha sonra da "CASA" tipi uçağın rotasını zorla değiştirerek 16 Temmuz saat 01.55'te Ankara'ya geldi.

Sahte rapor düzenlemiş

Doktor olan Nazire Terzi'nin, darbe girişiminin ardından 23 Temmuz'da çalıştığı Demetevler'deki Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği, nöbetçi olmadığı halde önlük giyip acil serviste rapor formuna başka bir hastaya ait protokol numarasını yazarak, acil servis doktorunun kaşesini bastığı belirtildi.

Sanığın, haberi olmadan kaşesini kullandığı doktor adına raporu imzaladığı kaydedilen gerekçeli kararda, Terzi'nin eyleminin "sahte resmi evrak düzenlemek" olduğu bildirildi.

GATA morgundaki eşinin cesedini görmeye çalışmış

Nazire Terzi'nin, 23 Temmuz'da doktor önlüğüyle GATA Hastanesinin acil servisine gittiği ve "Asos" isimli program yüklü bilgisayarı izinsiz kullandığı tespitine yer verilen gerekçeli kararda, görevliler tarafından fark edilmesi üzerine Onkoloji Hastanesinde görevli olduğunu ve GATA ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol bulunduğunu, bundan sonra GATA'da çalışacağını söylediği anlatıldı.

Terzi'nin, ayrıca görevlilere acil servis uzmanlığını sevdiğini ve çalışmaktan mutlu olduğunu, biraz kalıp gözlem yapmak istediğini, görevlendirilmeye de bu gözleme göre karar vereceğini, "Asos" programını öğrenmek istediğini, bu konuda izninin olduğunu söylediği bildirilen gerekçeli kararda, kendisinden resmi yazı talep edilmesi üzerine elinde henüz bir yazı olmadığını belirttiği aktarıldı.

Nazire Terzi'nin daha sonra morga gidip darbe teşebbüsü sırasında öldürülen Semih Terzi'nin eşi olduğunu ve cenazeyi görmek istediğini söylediği, görevlilerin izin vermemesi üzerine de aracıyla hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

Noter çalışanlarını tehdit etmiş

Gerekçeli kararda Nazire Terzi'nin 3 Ağustos'ta Ankara 62. Noter'e giderek Semih Terzi'nin eşi olduğunu beyan edip veraset ilamı çıkarmak istediği sırada noterde görevli katibin, veraset ilamını çıkardıktan sonra durumu polis merkezine bildirdiği anlatıldı.

Notere 11 Ağustos'ta yeniden giden Terzi'nin, bütün mal varlığını satabilmek için vekalet çıkarma talebinde bulunması üzerine mal varlığını devletten kaçırmak istediğini düşünerek bu duruma sinirlenen noter katibinin Nazire Terzi'yi dışarı çıkarmak istediği bilgisine yer verilen kararda, Terzi'nin giderken "Hepiniz bizden özür dileyeceksiniz. Hepiniz göreceksiniz?" diyerek görevlileri tehdit ettiği kaydedildi.

Katibin, Terzi'nin kedisini ve milleti tehdit ettiği gerekçesiyle Nazire Terzi'den şikayetçi olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 20:36
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Semih Terzi
  4. Nazire Terzi

YORUM YAZ

  • MEHMET ŞÜKRÜMEHMET ŞÜKRÜ9 sa önce
    İYİ HALLİ HAİNE...
  • osman özkanosman özkan17 sa önce
    Semih Terzinin eşine ceza değil resmen ödül verilmiş kadın bilerek ve isteyerek anayasal düzeni yıkmak için eşiyle ortak hareket ediyor bu suç hiç bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde açık ve net. ağırlaştırılmış Muebbd yerine cezanın 18 yıla indirilmesidevlet içinde fetocu hainlerin hala faal olduklarını gösteriyor.benim görüş ve düşüncem budur geri hikayedir arkadaş
  • pınardemirpınardemir18 sa önce
    idam
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