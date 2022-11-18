Darbeci FETÖ itiraf etti! ‘Elimizi kolumuzu kırdılar’

FETÖ'nün ABD'de sığıntı yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığından dolayı örgüt içinde anlaşmazlıklar gün yüzüne çıktı. Örgüt bunu önlemek için art arda kendi mecralarından Fetullah Gülen'in videolarını yayınlamaya başladı.

FETÖ liderinin son videosunda da örgütün önemli yayın organlarından olan Sızıntı'nın satışı konusunda itirafta bulundu. Derginin satış oranının on binlere düştüğünü itiraf etti.

Terörist Gülen videosunda, "Sızıntı 1 milyona yükselmişti. Kırdılar elini kolunu uğursuz insanlar" dedi.

Sızıntı, örgütün mesaj verme aracı

Sızın dergisi 1979 yılında FETÖ tarafından yayımlanmaya başlandı. 2016 yılına kadar da yayın hayatına Türkiye'de devam etti. Örgütün kendi içinde mesajlaşmada kullandığı araçların başında Sızıntı dergisi geliyordu. Örgüt bu dergide çıkan yazılar ve kapaklar üzerinden üyelerine talimat veriyordu. FETÖ'nün güçlü olduğu dönem ücretsiz dağıtılan derginin satış sayısı yüksek tutulmaya çalışıyordu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin şifreleri de yine bu dergi üzerinden verilmişti.