  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Darbeci FETÖ itiraf etti! ‘Elimizi kolumuzu kırdılar’
Gündem

Darbeci FETÖ itiraf etti! ‘Elimizi kolumuzu kırdılar’

Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün ABD'de sığıntı yaşayan elebaşı Fetullah Gülen kendi kanallarından yayınlanan yeni videosunda örgütün çıkardığı Sızıntı dergisinin satışıyla ilgili itirafta bulundu. Derginin satışının binlere düştüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 15:39:00 -
Darbeci FETÖ itiraf etti! ‘Elimizi kolumuzu kırdılar’

FETÖ'nün ABD'de sığıntı yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığından dolayı örgüt içinde anlaşmazlıklar gün yüzüne çıktı. Örgüt bunu önlemek için art arda kendi mecralarından Fetullah Gülen'in videolarını yayınlamaya başladı.

FETÖ liderinin son videosunda da örgütün önemli yayın organlarından olan Sızıntı'nın satışı konusunda itirafta bulundu. Derginin satış oranının on binlere düştüğünü itiraf etti.
Terörist Gülen videosunda, "Sızıntı 1 milyona yükselmişti. Kırdılar elini kolunu uğursuz insanlar" dedi.

Sızıntı, örgütün mesaj verme aracı

Sızın dergisi 1979 yılında FETÖ tarafından yayımlanmaya başlandı. 2016 yılına kadar da yayın hayatına Türkiye'de devam etti. Örgütün kendi içinde mesajlaşmada kullandığı araçların başında Sızıntı dergisi geliyordu. Örgüt bu dergide çıkan yazılar ve kapaklar üzerinden üyelerine talimat veriyordu. FETÖ'nün güçlü olduğu dönem ücretsiz dağıtılan derginin satış sayısı yüksek tutulmaya çalışıyordu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin şifreleri de yine bu dergi üzerinden verilmişti.

Dinle Sayın Karamollaoğlu eski başkan ne diyor: Fetullah Hocaya silahlı terör...
Dinle Sayın Karamollaoğlu eski başkan ne diyor: Fetullah Hocaya silahlı terör...

Gündem

Dinle Sayın Karamollaoğlu eski başkan ne diyor: Fetullah Hocaya silahlı terör...

Beş parasız kalmış, kahır çekiyormuş! Fetullah Gülen lafları garip!
Beş parasız kalmış, kahır çekiyormuş! Fetullah Gülen lafları garip! "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler"

Gündem

Beş parasız kalmış, kahır çekiyormuş! Fetullah Gülen lafları garip! "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler"

Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in cezası onandı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in cezası onandı

Gündem

Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in cezası onandı

Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı! Fetullah Gülen'le ilgili o bilgi herkesi şoke etti
Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı! Fetullah Gülen'le ilgili o bilgi herkesi şoke etti

Gündem

Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı! Fetullah Gülen'le ilgili o bilgi herkesi şoke etti

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Nihat çelik

ALLAH rahmet eylesin mekanın cennet olsun Rabb'im şefatine nail eylesin bizleri... kahraman sungur abim zamanın öyle bir beddua ettin ki hala seni hürmet ve saygıyla anıyoruz ALLAH senden razı olsun Sungur abim.

Neron11

Amerikan köpeği uğursuz havlamış yine.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23