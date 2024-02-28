Darbeci Çetin Doğan 28 Şubat'ın yıldönümünde cezaevinden fotoğraf gönderdi!
Türkiye tarihine kara bir leke olarak kazınan 28 Şubat darbesinin üzerinden 27 yıl geçerken, 28 Şubat'ın yıldönümünde darbeci Çetin Doğan cezaevinden mektup yazıp fotoğraf paylaştı.
28 Şubat darbecilerine bu yıldönümünde de lanet edilirken, bazı medya kuruluşları darbecileri güzelleme yarışına girdi.
Darbenin yıldönümünde, dindar insanların en temel haklarını ellerinden alan darbecilerden Çetin Doğan cezaevinden mektup yazdı. Mektubuna cezaevinde çekilmiş bir de fotoğrafını ekledi.
28 Şubat davası kapsamında 19 Ağustos 2021'de tutuklanarak cezaevine gönderilen darbeci Doğan darbenin yıldönümünde kendisini hatırlatırken, CHP'ye yakın Sözcü, "Çetin Doğan'dan yıkılmadım ayaktayım pozu" başlığını kullandı.
Öte yandan Cumhuriyet gazetesinin darbenin yıldönümüne ilişkin gündeminde de yalnızca bu fotoğraf karesi yer aldı.
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