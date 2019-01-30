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Darbeci başkan ABD'den sonra AB'ye yalvardı: Bana sahip çıkın

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye çalışan darbeci Juan Guaido, ABD'den sonra Avrupa Birliği'nden yardım istedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:58
Darbeci başkan ABD'den sonra AB'ye yalvardı: Bana sahip çıkın

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido, Avrupa Birliği'ne (AB) ABD'nin Venezüella'ya uyguladığı yaptırımların benzerlerini yürürlüğe koyma çağrısı yaptı.

Alman Bild gazetesine demeç veren Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin diktatör olduğunu öne sürerek, Maduro'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini belirtti.
Guaido, "AB'nin ABD tarafından yürürlüğe koyulan yaptırımları örnek alarak Venezüella'ya yeni yaptırımlar uygulamasına ihtiyacımız var" dedi.

Aktivistlere verdikleri destek için Almanya ve Avrupa'ya minnettar olduklarını kaydeden Guaido, AB'nin Maduro'ya ültimatom verilmesi konusunda ciddi bir eğilim içinde olduğunu ve sonrasında önlemler alacağını düşündüklerini ifade etti.

Hazineyi Gaido'ya aktaracaklar

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarını belirterek, bu kapsamda devlet enerji şirketi PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.
Mncuhin, Venezüella'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını dondurduklarını ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini de belirtmişti.

Hazine Bakanı ayrıca, ABD'nin Maduro yönetimine yönelik petrol ödemelerini artık gerçekleştirmeyeceğini ve bu konudaki muhataplarının Guaido olduğunu ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:58
  1. ABD
  2. Maduro

YORUM YAZ

  • MarifMarif6 dk önce
    Bizim inak şabana çok benziyor. Devlet adamı olmaktan çok uzak. Tipi bile müsait değil. Ama Maduro'da devlet adamı görüntüsü var. Darbe başarılı olursa Venezüela'ya çok yazık olur. 50 sene geriye gider.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc8 dk önce
    Birileri bunu gaza getirmish.Bilmezki vataninin altini oyduruyor.Beyaz senin insanligina degil malina göz dikmis bre avanak. Haala bizimkiler gibi anliyamadinmi?
  • Süleyman ÇapoğluSüleyman Çapoğlu11 dk önce
    Halkına guvenmiyen den asla lider olmaz
  • earphoneearphone11 dk önce
    sümüklü soytarı

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