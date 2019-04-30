0553 313 94 23

Darbeci askerler tek tek toplanıyor! 15 Temmuz'u andıran görüntüler

Venezuela hükümeti, ABD kuklası Guaido destekçisi bir grup askerin darbe girişimini bastırmasının ardından harekete geçti. Ülkede, 15 Temmuz'u andıran görüntüler yaşanırken darbeci askerler yakalanarak gözaltına alındı.

30 Nisan 2019 Salı 21:55
Darbeci askerler tek tek toplanıyor! 15 Temmuz'u andıran görüntüler

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıklamıştı. Venezuela'da saatler ilerledikçe, Türk milletinin tarihe geçen direnişiyle engellenen 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan görüntüler dikkatlerden kaçmadı.

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

'Darbeden haberimiz yoktu'

Sıcak gelişmelerin yaşandığı Venezuela'da, darbe için başkent sokaklarında olan ABD destekli askerler bir bir yakalanırken, yakalanan darbeci askerlerden bazıları 'Olağandışı büyük bir durum yaşanacağını söyleyerek havaalanına çağrıldık. Ne olduğu hakkında bilgimiz yoktu'' ifadelerini kullandı.

Halkın üzerine zırhlı araç sürdüler

Darbeci askerlerin Maduro'nun çağrısıyla kalkışmaya karşı direnişe geçen Venezuela halkının üzerine zırhlı araçlar sürdüğü görüntülere yansıdı.

Son gelen bilgilere göre; darbe girşimi sırasında 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Savunma bakanından açıklama

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı basın açıklamasında, “Darbeye katılan askerler kandırıldı. Küçük bir grubun silah ve askeri araç çalarak başlattığı bir darbe” dedi.

Yerel medya, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in basın açıklamasında, “Silahlı küçük askeri bir grubun darbe teşebbüsünü kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Darbeye katılan askerlerin yüzde 80’i kandırılmıştır. Ordunun ileri gelen komutanları demokrasiye sadıktır” dediği belirtilirken; tüm komutanların askeri üslerinde oldukları ve Başkan Nicolas Maduro’nun emrinin altında oldukları belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 21:55
  1. Ordu
  2. Venezuela
  3. Venezuela darbe girişimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da sahte tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı
    1. Konya’da sahte tarihi eser operasyonu:..
    2. AK Parti'den ABD'ye çok sert Müslüman..
    3. Kafası bidona sıkışan köpeği polis..
    4. Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya..
    5. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    6. "Uyuşturucuyla bir ülkeyi ortadan..
    7. Nevşehir’de limon deposunda yangın..
    8. Kahramanmaraş'ta Bahar Şenlikleri
    9. Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi..
    10. Yaralı köpeğe polis sahip çıktı
    11. Mursi'nin oğlundan duygulandiran..
    12. Venezuela'daki darbe girişimi
    13. Sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye’ye..
    14. DERLEME - Venezuela'daki darbe..
    15. Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle..
    16. Sözcü Çelik: “Birisi de çıkar..
    17. Saraybosna Filarmoni Orkestrası..
    18. PKK'dan hain saldırı! Yaralı..
    19. Maradona: "Güçlü ol Venezuela"
    20. Almanya'da ramazan çadırlarına ırkçı..
    21. Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezinden..
    22. Erzincan merkezli 4 ildeki FETÖ..
    23. Ankara’da silahlı kavga: 2 yaralı
    24. NASA'dan çok kritik uyarı! Çarpma..
    25. Erik çekirdeği dayağına elektronik..
    26. "Hiçbir devlet, başka bir devlete..
    27. Tuzla'da çocuğun darbedilmesi
    28. Josef Sural’ın 90 numaralı forması..
    29. Valbuena o maddeden feragat etti
    30. Küçük kızın kopan parmağını aradılar
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı