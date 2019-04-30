Darbeci askerler tek tek toplanıyor! 15 Temmuz'u andıran görüntüler

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıklamıştı. Venezuela'da saatler ilerledikçe, Türk milletinin tarihe geçen direnişiyle engellenen 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan görüntüler dikkatlerden kaçmadı.

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

'Darbeden haberimiz yoktu'

Sıcak gelişmelerin yaşandığı Venezuela'da, darbe için başkent sokaklarında olan ABD destekli askerler bir bir yakalanırken, yakalanan darbeci askerlerden bazıları 'Olağandışı büyük bir durum yaşanacağını söyleyerek havaalanına çağrıldık. Ne olduğu hakkında bilgimiz yoktu'' ifadelerini kullandı.

Halkın üzerine zırhlı araç sürdüler

Darbeci askerlerin Maduro'nun çağrısıyla kalkışmaya karşı direnişe geçen Venezuela halkının üzerine zırhlı araçlar sürdüğü görüntülere yansıdı.

Son gelen bilgilere göre; darbe girşimi sırasında 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Savunma bakanından açıklama

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı basın açıklamasında, “Darbeye katılan askerler kandırıldı. Küçük bir grubun silah ve askeri araç çalarak başlattığı bir darbe” dedi.

Yerel medya, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in basın açıklamasında, “Silahlı küçük askeri bir grubun darbe teşebbüsünü kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Darbeye katılan askerlerin yüzde 80’i kandırılmıştır. Ordunun ileri gelen komutanları demokrasiye sadıktır” dediği belirtilirken; tüm komutanların askeri üslerinde oldukları ve Başkan Nicolas Maduro’nun emrinin altında oldukları belirtildi.