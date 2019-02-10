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Darbe yargılamalarında kritik aşama: Son 47!

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına yönelik açılan davalarda sona geliniyor. 289 darbe davasının 242’si karara bağlanırken, 3 bin 69 darbeci çeşitli hapis cezasına çarptırıldı. 3 bin 17 sanığın yargılandığı 47 davanın 18’i Ankara’da, 8’i İstanbul’da sürüyor.

10 Şubat 2019 Pazar 07:45
Darbe yargılamalarında kritik aşama: Son 47!

15 Temmuz gecesi F-16 savaş uçaklarıyla Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Özel Harekat ve birçok yeri bombalayan, 252 kişiyi şehit eden darbeciler yargı önünde hesap veriyor. Darbe girişiminin ardından Başsavcılıklar tarafından toplam 289 darbe davası açıldı. Bu davaların da önemli bir kısmı sonuçlandı. Buna göre, 242 darbe davası karara bağlandı ve 3 bin 69 cuntacı çeşitli oranlarda ceza alırken, bunların önemli bir kısmı müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 2 bin 382 sanığa beraat, 600 sanığa da ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. Söz konusu darbe yargılamalarıyla ilgili İstinaf ve Yargıtay kararları da çıkmaya başladı.

Mütalaaları açıklandı

Geriye kalan 47 darbe davası da görülmeye devam ediyor. Bu davaların çoğunda esasa ilişkin mütalaa açıklandı. 3 bin 17 sanığın yargılandığı söz konusu 47 dava arasında, Akıncı Üssü, Genelkurmay Çatı, Kara Havacılık Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Etimesgut Zırhlı Birlikler davaları da bulunuyor. Öte yandan, söz konusu davaların 18’i Ankara’da, 8’i ise İstanbul’da görülüyor. 289 darbe davasının 56’sı, kalkışmanın en fazla hissedildiği Ankara’daydı. Söz konusu davaların da 2019 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

91 bin fetö soruşturması

Türkiye genelindeki FETÖ soruşturmaları da hız kesmeden devam ediyor. Buna göre, soruşturma aşamasında yaklaşık 91 bin FETÖ dosyası bulunuyor. Söz konusu soruşturmalardaki şüpheli sayısının ise 181 bin civarında olduğu öğrenildi. Yine kovuşturma aşamasındaki 51 bin FETÖ dosyasında, 78 bin sanık yargılanıyor. Soruşturma ve kovuşturma dosyalarında 11 bin 137, hükümlü/hüküm özlü 18 bin 679 olmak üzere toplam 29 bin 816 kişi FETÖ’den tutuklu bulunuyor. Firari olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ve sanık sayısının da 22 bin civarında olduğu belirtildi.

(Yenişafak)

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 07:45
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