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Ekonomi Darbe üstüne darbe! Bir ülkede daha kripto para yasaklandı
Ekonomi

Darbe üstüne darbe! Bir ülkede daha kripto para yasaklandı

Geçtiğimiz günlerde tekrar yükselişe geçen kripto para piyasası Çin merkez bankasının açıklamalarıyla birlikte büyük darbe yedi. Çin Merkez Bankası, ülkedeki tüm kripto para ticareti ve alım satım faaliyetlerini yasa dışı kabul ettiğini ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 15:17:00 -
Darbe üstüne darbe! Bir ülkede daha kripto para yasaklandı

Son zamanalarda yükselişe geçtiği görülen kripto para piyasasında Çin'den gelen açıklama sonrası sert düşüş yaşandı. Çin'in kripto varlıklarla işlem yapmasını yasakladığına dair açıklama yaptıktan sonra Bitcoin cuma günü yüzde 4,6'ya varan değer kaybı yaşadı. Ether'deki değer kaybı yüzde 8'e ulaştı.

Madenciliğide yasaklamıştı

Kripto para birimlerine karşı çıkan Pekin, geçen haziran ayında kripto para madenciliğini yasaklamıştı. Merkez Bankası daha da ileri giderek bütün kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti.Merkez bankası, yasa dışı kripto para ticareti faaliyetlerine son verme ve yurt dışındaki kripto para borsalarını ülkedeki yatırımcılara internet üzerinden hizmet vermesini yasaklama taahhüdünde bulundu. Merkez bankası konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Sanal para birimleriyle ilgili ticari faaliyetler yasa dışı finansal faaliyetlerdir ve insanların varlıklarının güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

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