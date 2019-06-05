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Darbe karşıtı gösterilere müdahale: Ölü sayısı 100'ü geçti

Sudan’da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölenlerin sayısı 101’e yükseldi. Muhali gruplar askeri yetkililerin görüşme teklifini reddetti. Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'da güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçmesinin ardından bu ülkedeki mevcut durumu değerlendirmek üzere toplanma kararı aldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 21:30
Darbe karşıtı gösterilere müdahale: Ölü sayısı 100'ü geçti

AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Twitter hesabından, "Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için yarın toplanacak." açıklamasını yaptı.

Özel elçisinin Sudan'ın başkenti Hartum'a gittiğini dile getiren Mahamat, Sudan'da yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ve ülkedeki tüm partilerle görüştüklerini kaydetti.

100'ün çok üzeri

Sudanlı muhalif aktivistler, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ün çok üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki şiddet olaylarında şehit sayısı 100'ü geçti, ancak gerçek rakam bunun çok üzerinde. Net rakamları tespit etmekte zorlanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

40 ceset çıkarıldığı öne sürüldü

Açıklamada, ordunun 2 gün önceki müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 40 kişinin cansız bedenlerinin atıldıkları Nil Nehri'nden dün çıkarılarak, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü, bununla birlikte şiddet olaylarındaki can kaybının 100'ü aştığı belirtildi.

Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesine göre, olayda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Böylece 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.


 

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 21:30
  1. Ordu
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  3. DÜNYA Haberleri

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