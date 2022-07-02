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Dünya Darbe karşıtı gösterilere müdahale: 9 ölü
Dünya

Darbe karşıtı gösterilere müdahale: 9 ölü

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, güç dengesinin artık darbe karşıtı kitleler lehinde olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 14:23:00 -
Darbe karşıtı gösterilere müdahale: 9 ölü

Sudan'da 2021 yılında General Abdülfettah el-Burhan öncülüğünde askeri bir darbe yapan cunta yönetimine karşı protestolar sürüyor.

Sudan'ın Hartum eyaletinde Omdurman ve Bahri bölgelerinde cunta yönetimine karşı binlerce göstericinin katıldığı sivil yönetimin talep edildiği protestolarda "Bu yolda ölsek bile ordu bizi yönetemeyecek", "Burhan'a ölüm" sloganları atıldı.

Güvenlik güçleri meydanlarda toplanan kalabalığa sert müdahalelerde bulundu. Cunta yönetimi göstericilerin protestolara hazırlık aşamalarını durdurmak amacıyla ülkede internet kesintileri yapmıştı.

Güvenlik güçlerinin Sudan genelinde Perşembe günü gerçekleşen protestolara sert müdahalelerinde 1'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sudan Doktorlar Merkez Komitesi yaptığı açıklamada ölen 9 kişiden 7'sinin göğsünden ve kafasından vurulduğunu açıkladı.

Komite ayrıca, 100'ün üzerinde yaralının bulunduğunu bu sayının artabileceğini kaydetti.

Öte yandan sağlık görevlileri, güvenlik güçlerinin Hartum'da yaralananların kaldırıldığı hastanelere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Burhan liderliğindeki ordu güçleri, geçiş hükümetini devirmiş ve o zamandan bu yana protestoların meydana gelmesinde ana etken olmuştu. Ekim ayı itibarıyla gerçekleşen protestolarda son gösterilerle birlikte ölü sayısının 111'e yükseldiği açıklandı.

Bir süredir hükümetin kurulamadığı Sudan'da siyasi krizin çözüme kavuşmasına dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği tarafından yürütülen müzakere girişimlerinden henüz sonuç alınamadı.

Öte yandan yönetim, müzakerelere girmeyi reddediyor ve BM'yi ülkenin iç işlerine müdahale etmekle suçluyor.

Kaynak: Mepa News

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