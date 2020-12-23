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Gündem Darbe imasında bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi: Metin Akpınar mahkemede bakın nasıl kıvırdı!
Gündem

Darbe imasında bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi: Metin Akpınar mahkemede bakın nasıl kıvırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsizce hakaret ederek, darbe imasında bulunan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılandıkları dava başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:12:00 -

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve darbe iması içeren sözleri nedeni ile yargılanmalarına başlandı. Müjdat Gezen sağlık sorunlarını gerekçe göstererek mahkemeye katılmazken Metin Akpınar ise 'kıvırma' yoluna başvurdu.

Nasıl kıvırdı?

Halk TV yayınında Uğur Dündar'a konuk olan Metin Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." diyerek 'darbe' imasında bulunmuştu. 21 Aralık 2018 tarihindeki bu açıklamaların sahibi Akpınar, adalet önünde 'kıvırma' yolunu seçerek, "Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

'Gezen, mahkemeye katılmadı'

"Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." diyerek hadsiz ifadeler kullanan Müjdat Gezen ise sağlık sorunlarını gerekçe göstrerek mahkemeye katılmadı. Gezen'in mazeretinin kabulüne karar veren mahkeme, Gezen'in avukatına müvekkilini hazır etmesi için bir sonraki celseye kadar süre verilmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Arslanpoğlu: Şikayetimiz devam etmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu ise "Sanıklar hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Ayrıca davaya katılma talebimiz vardır." ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.

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