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Gündem Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi
Gündem

Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi

Verdiği bir röportajda, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” şeklindeki skandal sözleriyle darbe imasında bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ‘şüpheli’ sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ifade verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:30:00 -
Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı algı operasyonları yürüten Cumhuriyet paçavrasına konuşan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ skandal bir açıklamaya imza atmıştı.

Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözleriyle darbe imasında bulunmuştu. Başbuğ'un ifadeleri üzerine AK Parti teşkilatı tarafından 81 ilde Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu suç duyurularının yapıldığı yerlerden bir tanesiydi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre; Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

AK Parti açıklama yapmıştı

Dün öğle saatlerinde avukatıyla birlikte ifade vermek için Adliye'ye gelen Başbuğ, ifadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.

AK Parti Başbuğ'un ifadeleri üzerine yazılı bir açıklamada bulunmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır."

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