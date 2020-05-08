Darbe için gelmişlerdi! Venezuela 2 paralı askeri daha enseledi
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, silahlı eylem ve darbe yapmak için ülkeye gelen, 'paralı asker' olarak nitelediği 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
ABD'li paralı askerler, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast amacıyla Venezuela'ya sızma girişiminde bulunmuştu. Darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı ve yakalananlar medyada afişe edildi.
Son olarak Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, silahlı eylem ve darbe yapmak için ülkeye gelen, 'paralı asker' olarak nitelediği 2 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Padrino, Twitter hesabından yakalanan 2 kişinin fotoğrafını paylaştı.