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Darbe davalarının toplam bilançosu belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan toplam 289 davanın şuana kadar tamamlanan 220'sinde, bin 809'u ömür boyu olmak üzere darbeci 2 bin 724 sanık hapis cezasına mahkum edildi.

13 Kasım 2018 Salı 13:41
Darbe davalarının toplam bilançosu belli oldu

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma başlatıldı. Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 220'si tamamlandı.

Verilen cezalar

Karara bağlanan davalarda 831 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu kararlar sonucunda 31 sanık dörder kez, 4 sanık ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 57 general, 527 subay, 108 astsubay, 39 uzman çavuş, bir emniyet müdürü, 2 polis, 4 mühendis ve 17 sivil de yer aldı.

Sanıklardan 978'i için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 915 kişiyi ise 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Eski 10 general, 285 subay, 100 astsubay, 125 uzman çavuş ve 11 polis de müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

69 dava devam ediyor

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine hükmetti.

Davalardan 69'unda ise yargılamalar devam ediyor. Bu davalardan 23'ü Ankara, 10'u da İstanbul'da görülüyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 13:41
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. 15 temmuz darbe teşebbüsü
  4. darbe girişimi

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