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Siyaset 'Dar Hejiroke'yi söyleyen CHP'li vekil Kürtçe provokasyonunu Meclis'e taşıdı! Peki Erdoğan'ın bu görüntülerine ne diyeceksiniz?
Siyaset

'Dar Hejiroke'yi söyleyen CHP'li vekil Kürtçe provokasyonunu Meclis'e taşıdı! Peki Erdoğan'ın bu görüntülerine ne diyeceksiniz?

Terör örgütü PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesinden sonra Kürtçe provokasyonu başlatan muhalefet, kirli operasyonu TBMM'ye taşıdı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erdoğan'ın da Batman'da gençlerle okuduğu 'Dar Hejiroke'yi söyleyerek Kürtçe müziğin yasak olduğu iftirasını attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 17:41:00 - 2022-05-17 18:04:03

 yeniakit.com.tr 

Derince Belediyesi, terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı kampanyaya destek veren ve terörsitbaşı Abdullah Öcalan’ın afişi önünde sahne alan Aynur Doğan'ın konserini iptal etti.

Muhalefetten Kürtçe provokasyonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet, PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesini çarpıtarak Kürtçe’nin yasak olduğu provokasyonunu başlattı.

AK Parti hükümeti tarafından açılan ve Kürtçe yayın yapan TRT Kurdi kanalına rağmen, hükümetin Kürtçe'yi yasakladığını iddia eden CHP’liler kirli kampanyayı Meclis’e de taşıdı.

CHP'li vekil TBMM'de 'Dar Hejiroke'yi okudu

TBMM’de Sertap Erener'in İngilizce Eurovison şarkısını söyleyip ardından Aynur Doğan’ın söylediği 'Dar Hejiroke'yi okuyan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Türkiye’de İngilizce şarkının söylenebildiğini ancak Kürtçe müziğin yasak olduğu iftirasını attı.

Erdoğan gençlerle Kürtçe şarkı söyledi

Öte yandan toplu açılış töreni için gittiği Batman’da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Kürtçe ’Şemle, Batmane Batmane ve Dar Hejiroke’ isimli şarkıları söylemişti.

 

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