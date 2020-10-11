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Ekonomi Dar gelirliye konut müjdesi
Ekonomi

Dar gelirliye konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da dar gelirli aileler için 6 bin 434 konut inşa edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:22:00 -
Dar gelirliye konut müjdesi

Kurum, şehirde 2 bin 690 dükkânlık sanayi sitesi yapacaklarını da açıkladı.

Kurum, ayrıca “Konya’ya hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir taraftan 12 millet bahçesi yapıyor, şehre yeni yeşil alanlar sunuyor bir taraftan Mevlâna Türbesi’nin de içinde yer aldığı yeni ve büyük bir meydan inşa ediyoruz diğer yandan da Sultan Selim-Aziziye-Kapu Camii tarihi aksını canlandırıyoruz. Alaeddin Bulvarı Yenileme Projemizi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

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