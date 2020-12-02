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Ekonomi DAP, DOĞAKA ve KOP bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatıldı
Ekonomi

DAP, DOĞAKA ve KOP bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:38:16 -
DAP, DOĞAKA ve KOP bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatıldı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Akdeniz Projesi (DOĞAKA) ve Konya Ovası Projesi (KOP) bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süreleri 8 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, DOĞAKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıkları görevlerine 8 Haziran 2021'e kadar devam edecek.

Öte yandan, Bursa'nın Yıldırım ilçesi , Mimar Sinan Mahallesi'nde sınır ve koordinatları belirlenen alanın Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesine karar verildi.


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