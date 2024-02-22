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Siyaset Dansözlere taş çıkarttı! Mansur’un geçmişi peşini bırakmıyor
Siyaset

Dansözlere taş çıkarttı! Mansur’un geçmişi peşini bırakmıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-22 16:43:00 - 2024-02-22 16:52:19

MHP’de siyaset yaptığı süreçte Devlet Bahçeli’yi partisini “CHP’ye benzetmek” ile suçlayan CHP’li Mansur Yavaş’ın “Başka partilerdeki makamlar yüzünden davasını satacak insan değilim” dediiği ortaya çıktı.

MHP’de siyaset yaptığı süreçte Devlet Bahçeli’yi partisini “CHP’ye benzetmek” ile suçlayan CHP’li Mansur Yavaş’ın “Başka partilerdeki makamlar yüzünden davasını satacak insan değilim” dediiği ortaya çıktı.

MHP’de siyaset yaptığı süreçte Devlet Bahçeli’yi partisini “CHP’ye benzetmek” il suçlayan Mansur Yavaş’ın geçmişi peşini bırakmıyor. Makam uğruna davasını satan ve konserlerle, heykellerle değme CHP’lilere taş çıkaran Yavaş’ın MHP üyesi iken; “Başka partilerdeki makamlar yüzünden davasını satacak insan değilim” şeklinde beylik sözler sarf ettiği ortaya çıktı. Videoda "Tek amacım MHP bir oy nasıl fazla alır" diyen CHP’li Yavaş’ın dansözlere taş çıkaran dönüşünü gözler önüne seren videoda şu ifadeler yer alıyor: Başka partilerdeki makamlar yüzünden davasını satacak insan değilim

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