‘Dansöz doktor’ bitmeden ‘manken doktor’ çıktı!

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Geçtiğimiz günlerde Star TV canlı yayınında oryantal dansı yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat, Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu. En saygın mesleklerden biri olan doktorluğunu canlı yayında ayaklar altına aldıran Küçükpolat’a, mesleğinin ağırlığını taşıyamadığı için birçok kesimden tepki yağdı.

Şimdi de ‘manken’ doktor

Küçükpolat’ın canlı yayındaki oryantal dansı halen gündemdeyken, şimdi de Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya’nın billboard reklamı gündem oldu. Şükran Taştan Sakarya, billboardlara, “Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya hasta kabulüne başlamıştır” yazılı ve magazin sayfalarını aratmayan reklamını verdi. Reklamı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan İzzet Çapa, “Önce yeni bir albüm afişi zannettim” ifadesini kullandı.

Daha önce Banu Küçükpolat’a sahip çıkan Cüneyt Özdemir, Şükran Taştan Sakarya’ya da destek verdi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Özdemir, “Doktorlar camiasında bir renk olarak görüyorum ben. Yargılamıyorum da. Yeni dünya bu abi yani. Eskiden doktorlar neydi, hastasın geliyordun gidiyordun bilmem ne. Şimdi öyle değil. Şimdi gidiyorsun, abi dur sana şöyle yapalım, buranı böyle yapalım, şuranı kaldıralım, buranı gerdirelim. Kim yapıyor bunu, berber yapmıyor. Doktorlar yapıyor aslında. Doktor mu doktor Al sana doktor yani şimdi. Gözünü seveyim hemen gidip şikayet etmeyin kadını. Böyle bir şey olduğu zaman hemen şikayet. 'Böyle kadın olur mu?' Olur. Eğer potansiyel varsa... Baksana koskoca afiş yaptırmış. Yarın da Seda Sayan'ın ya da bir programda görürüz hanım efendiyi.” ifadelerini kullandı.