Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi duruşmasının detayları! Neye, niye karşı çıktığını bile bilmeyen avukatın cehaleti
Danıştay'da görülen İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali davasının dünkü duruşmasında, Yalova Barosu adına savunma yapan Avukat Dilan Yüceçetin, Pınar Gültekin'in katilinin ne kadar ceza aldığını bile bilmeden, cahilce İstanbul Sözleşmesi'ni savundu.
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İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali davasının dünkü duruşmasında, Avukat Dilan Yüceçetin neyi, niye savunduğunu bile bilmeden İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi.
Danıştay'daki duruşmada Yalova Barosu adına savunmayı Avukat Dilan Yüceçetin yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezici vandallara yönelik eleştirisini hedef alan Yüceçetin, "Çapulcu olmadığımızı, sürtük olmadığımızı ispat etmek zorunda bırakıldık. Şimdi de sözleşmeden çekilmenin hukuksuzluğunu ispat etmek zorundayız. İspat etmek zorunda bırakan tek kişi, biz milyonlarız." dedi.
Kızın 18 yaşına geldiğinde o canavar dışarıda olacak avukat!
Pınar Gültekin'in vahşi katilinin 14,5 yılda cezaevinden çıkacağından bile bihaber Avukat Yüceçetin, şu ifadeleri kullandı:
Pınar Gültekin'in diri diri yakıldığı, varile konulduğu, üzerine beton döküldüğü tespit edildi ama katile haksız tahrik indirimi verilebildi. Katile 23 yıl hapis cezası verildi. Şu an 4 yaşındaki kızımın 26 yaşına geldiğinde bu caniyle aynı ortamda olmasını istemiyorum.