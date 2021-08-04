Danıştay personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 10/08/2021 Salı günü başlayacak olup, 20/08/2021 Cuma günü sona erecektir. Adaylar, İlana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir. Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

b) Zabıt Kâtibi pozisyonu için başvuran adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikası. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alanlar bu hususu resmi olarak belgelediğinde daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Programcı pozisyonu için başvuran adaylardan;

Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca Onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgelediğinde bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)

Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

d) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

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