Danıştay başkanı kim son dakika Danıştay başkanı kim oldu?

Yaş haddinden 20 Mart 2020 tarihinde emekli olan Zerrin Güngör’ün yerine Danıştay Başkanlığı için Danıştay Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı. Seçimin 3 turundan da sonuç çıkmamıştı. Danıştay Başkanı seçilebilmek için 65 üyenin oyunun alınması gerekiyor. Son turda Zeki Yiğit 53, Fethi Aslan 48 oyda kalmıştı. Son tur seçimlerinde Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Zeki Yiğit kimdir?

Danıştay Üyesi olan Zeki Yiğit 10 Mayıs 1965 yılında Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başladı, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. 2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocukludur.