Danimarkalı çift Samsun’da şifa buldu

Son yıllarda Avrupalılar tedavi için Türkiye’yi tercih ederken, Danimarkalı çift dehastalıklarına Samsun’da şifa buldu.

Danimarka’nın Kopenhag kentinde yaşayan 52 yaşındaki Jan Erık Pıhl ile 35 yaşındaki eşi Rosalen Recosalem Pıhl hastalıklarına Samsun’da şifa buldu. 8 yıldır diyabet hastası olan Jan Erık Pıhl ilaç ve iğne kullanmasına rağmen hastalığından kurtulamadı. Jan Erık Pıhl, eşiyle birlikte 1 hafta önce Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Laparoskopik, Bariatik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al’a başvurdu. Gerekli tetkiklerin ardından laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yapıldı ve sağlığına kavuşması sağlandı.

Ameliyattan çok memnun olduğunu söyleyen Jan Erık Pıhl, Muzaffer Al ve ekibine teşekkür etti.

“Dr. Al ve ekibine teşekkür ediyorum”

Uzun yıllardır fazla kilolarıyla uğraşan Rosalen Recosalem Pıhl ise yine Dr. Al tarafından botoks işlemi yapıldıktan sonra fazla kilolarından kurtuldu. Fazla kiloları yüzünden yaşantısında zorluklar çektiğini ifade eden Rosalen Recosalem Pıhl, “Sürekli kilo alıp veriyordum. Araştırdıktan sonra Muzaffer Al’a geldim eşimle birlikte. Botoks oldum. Botokstan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. 6 günde 3 kilo verdim. Önceden 2 öğün ama çok yemek yiyordum. Şimdi ise azar azar 3 öğün yiyorum” diye konuştu.

Ameliyatlar ve hastalıklar hakkında bilgi veren Dr. Al, Jan Erık Pıhl’in eşiyle birlikte metabolik cerrahi için kliniklerine başvurduğunu belirterek, “Hastamız uzun yılladır şeker hastası. İnsülin, ilaç kullanıyordu. Buna rağmen kan şekeri dengede değildi. Gerekli testleri yaptık. Test sonuçları ameliyat için uygundu. Ameliyatını gerçekleştirdikten sonra ilaç, insülin ihtiyacı olmadan şu anda sağlıklı bir şekilde Danimarka’ya kendisini yolcu edeceğiz” dedi.

“Şeker hastalarının sayısı dünyada artmakta”

Dünyanın pek çok yerinde çok sayıda tip 2 şeker hastasının olduğunu ifade eden Dr. Al,“Bu hastalardan çok sayıda metabolik cerrahı için kliniğimize gelen hastalarımız var. Başta ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere bütün ülkelerden tip 2 şeker hastalığı ameliyatı için gelenler var. Bu hastalarımızın iyi sonuçları aynı zamanda tanıtım açısından da aktif olmakta. İyi sonuçlar oradaki diğer insanlara da aktarıldığında şeker hastalığı ile ilgili bilgilendirmeleri dünyanın pek çok yerinde yaşayan insanlara ulaştırabiliyoruz. Tip 2 şeker hastalığı özellikle başta böbrek, ayak, göz, kalp damarları olmak üzere pek çok organımızda önemli hasarlar oluşturmakta. Şeker hastalarının sayısı dünyada artmakta. Çözüm noktalarında birçok çalışma gerçekleştirmekteyiz. Metabolik cerrahide şu an geldiğimiz noktada yüzde 86 oranında tedavi sağlayabilmekteyiz. Bunun yanında yüksek tansiyon hastalarında yüzde 90 oranında düzelme mevcut. Kolesterol yağ seviyeleri yüksek olan hastalarımızda da yüzde 90 oranında iyileşme sağlayabilmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Uzun dönemde de kilo kaybını sağlıyor”

Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, "Rosalen Recosalem Pıhl ise aşırı kilolarından dolayı endoskopik bir zayıflama yöntemi olan mide botoksu hakkında bizden bilgi aldı. Eşinin ameliyatı için buraya gelmesiyle birlikte kendisine endoskopik yolla mide botoksu uyguladık. Mide botoksu ile mide içerisinde 24 farklı noktaya botoks enjeksiyonu yaparak. Mide hareketlerini azaltıyoruz. Böylelikle daha uzun süre tokluk ve daha az acıkma sağlıyoruz. Uzun dönemde de kilo kaybını sağlıyor. Beraberinde mutlaka dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapmak da önemli. Maksimum 20 kilo vermeyi hedefleyen hastalarımızda bu yöntemi tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.