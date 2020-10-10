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Aktüel Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Paluden'in İsveç vatandaşlığı kabul edildi
Aktüel

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Paluden'in İsveç vatandaşlığı kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 02:35:29 -
Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Paluden'in İsveç vatandaşlığı kabul edildi

STOCKHOLM (AA) - Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç vatandaşlığı başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, İsveç'e 2 yıl giriş yasağı bulunan ve Kur'an-ı Kerim yakmak için geçen ay bu ülkenin vatandaşlığına başvuran Paluden'in vatandaşlık başvurusu kabul edildi.

Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesine açıklamada bulunan İslam karşıtı Paluden, babası İsveç vatandaşı olduğu için bu hakkın kendisine verildiğini ifade etti. Ağustos ayında Kur'an-ı Kerim yakmak için Malmö'ye giriş hakkı vermeyen İsveç devletine 1 milyon kron (Yaklaşık 96 bin euro) tazminat davası açtığını kaydeden Paluden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmaya devam edeceğini belirtti.

Malmö Emniyet Müdür Yardımcısı Mattias Sigfridsson, Paluden'in provokasyon için İsveç'e girişinin engellenmesini anayasal yetkiye dayanarak verdiklerini ifade ederken, "Paluden o zaman Danimarka vatandaşıydı, bizde yetkimizi kullandık." şeklinde konuştu.

- Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, 28 Ağustos'ta polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Geçen ay da Paludan'ın yandaşları Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde gizlice Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı.

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