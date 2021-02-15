Danimarkalı afüşte konuştu! İslam düşmanlığı rutine dönüştü

Münübe Yılmaz

Batıdaki İslam ve Müslüman düşmanlığı her geçen gün artarken, İslam’a saldırı da artık günlük bir rutine dönüştü. Fransa ve Hollanda’da İslam düşmanlığı konusunda siyasiler birbiriyle yarışırken dün de Danimarka’dan ahlaksız ifadelerle Kur’an’a saldıran bir aşüftenin haberi geldi.

Danimarka’nın eski Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, Danimarka’da, Avrupa’da ve tüm özgür dünyada İslam’ın büyük bir sorun olduğunu iddia ederek yeni bir ahlaksızlığa imza attı. Danimarka’da terör saldırısı planlayan 14 DAEŞ militanının yakalanmasından sonra İnger Stöjberg, bunu fırsata çevirip İslam ve Müslümanlara saldırarak ülkede bir anda gündem oldu.

“En büyük sorun İslam”

DAEŞ’in Suriye’de, Irak’ta, Batı ülkelerin taşeronluğuna soyunarak binlerce Müslüman’ı katletmesine değinmeyen Stöjberg, “İslam, Danimarka’da, Avrupa’da ve tüm özgür dünyada bir sorundur, çünkü İslam ile birlikte şiddet, terörizm ve kendi ülkemizde hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğine dair özel talepler gelir” ifadelerini kullandı.

Ku’ran-ı Kerim’e de dil uzatan Stöjberg, Kur’an-ı Kerim’in Müslüman olmayanları hedef gösterdiğini, kendilerine şiddet uygulanması ve terör yapılması istediğini öne sürerek, “Terörizm bir ‘Müslüman hastalığı’dır. Onlar bunu her yerde yapabiliyor. Ancak Danimarka’da ve dünyada şiddete başvurmayan Müslümanlar da bu terörizmin artmasından sorumludur. Çünkü sessiz kalıyorlar” iddiasında bulundu.

Stöjberg’inin sosyal medya paylaşımından sonra Danimarka basını mesajı haberleştirip verirken ülkedeki İslam ve Müslüman düşmanları da kin ve nefret mesajlarıyla olaya dahil oldular.

Yalanları nedeniyle yüce divan’a gönderildi

Danimarka’da 2015-2019 yılları arasında Göç ve Uyum Bakanlığı yapan İnger Stöjberg, Parlamentoya bir çok kez yalan söylediği için geçen hafta Yüce Divan’a gönderildi. Yüce Divan’a ender yargılanan siyasetçilerden biri olan Stöjberg, ülkeye sığınan fakir sığınmacıların ziynet eşyalarına el konulması nın kanunlaşması sırasında Meclis’e yalan bilgi verdiği de ortaya çıktı.