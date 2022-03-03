Danimarka'dan sosyal medya düzenlemesi! Hapis cezası verecekler
Danimarka Adalet Bakanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama ile sosyal medyada sahte hesap açanlara hapis cezası vereceklerini duyurdu.
Danimarka, 1 Nisan'da uygulamaya başlayacağı yeni Sosyal Medya Yasası'na göre, sahte hesap kullananları hapisle cezalandıracak.
'Mağdurlara daha iyi koruma sağlamalıyız'
Danimarka Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada sahte hesap açanlara para cezasının yanı sıra 6 ay da hapis cezası verilecek." denildi.
Adalet Bakanı Nick Hakkerup, yasaya ilişkin şunları söyledi:
Biz toplum olarak sosyal medyada insanları sahte hesap üzerinden kandıranlara karşı tavır almalıyız ve mağdurlara daha iyi koruma sağlamalıyız.