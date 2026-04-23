Danimarka’dan Patriot’a ret: Avrupa yapımı SAMP/T NG geliyor

Fransız savunma şirketi Thales 21 Nisan Salı günü yaptığı açıklamada, MBDA ile ortak girişimi olan Eurosam aracılığıyla Danimarka’ya SAMP/T NG hava savunma sistemi tedarik edeceğini duyurdu. Şirket, sistemin Danimarka versiyonunun Thales Ground Fire 300 radarı ile donatılacağını ve teslimatların 2028’den itibaren başlayacağını belirtti.

Danimarka, Eylül ayında SAMP/T sistemini Amerikan yapımı Patriot’a tercih etmişti. Defense News tarafından yapılan habere göre ABD hükümetinin Baltık ülkelerine yönelik silah ve mühimmat teslimatlarında İran savaşına bağlı olası gecikmelere işaret etmesinin ve İsviçre’nin Mart ayında Patriot teslimatlarında dört ila beş yıllık gecikmelerle karşı karşıya olduğunu açıklamasının ardından, söz konusu karar analistler tarafından giderek daha isabetli bir hamle olarak görülüyor.

Öte yandan Thales, Danimarka’nın SAMP/T NG sistemi ve Aster füzelerinin üretimindeki artan kapasiteden faydalanacağını aktardı. Bu bağlamda füze üreticisi MBDA, artan talebe yanıt olarak 2026 yılında Aster hava savunma füzeleri ailesinin üretimini iki katına çıkarmayı planlıyor. Kara konuşlu SAMP/T sistemini silahlandırmanın yanı sıra bu füzeler, Fransız, İtalyan ve İngiliz donanmaları tarafından üst düzey hava savunması için de kullanılıyor.

Thales, Danimarka’nın SAMP/T sözleşmesini ilk çeyrekte 100 milyon euronun (118 milyon dolar) üzerinde bir değere sahip “büyük siparişlerinden” biri olarak kaydetti. Bu noktada Fransız şirket, Aster füzesi için arayıcı başlığın yanı sıra radar ve komuta-kontrol sistemini de tedarik edecek.

Mevcut durumda yedi Avrupa Birliği ülkesi Patriot sistemini kullanırken Danimarka, Fransa ve İtalya’nın ardından bu sistemle donatılan üçüncü ülke konumuna geldi. Söz konusu anlaşma, Avrupa’nın ABD’li tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak ve yerel üretim kapasitesini güçlendirmek için adeta yarışa girdiği; Avrupa Komisyonu’nun ReArm Europe (Avrupa’yı Yeniden Silahlandırma) planının 2030 yılına kadar 800 milyar euroya (941 milyar dolar) varan ek savunma harcaması hedeflediği bir dönemde gerçekleşti.

SAMP/T NG HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

SAMP/T sistemi, Thales ile MBDA’nın Fransız ve İtalyan birimlerinin ortak girişimi olan Eurosam tarafından üretiliyor. Geliştirilmiş sistem, 150 kilometre menzile ve yeni bir Ka-bandı arayıcı başlığa sahip olan; orta menzilli balistik füzelerin yanı sıra hipersonik füzeleri de önlemek üzere tasarlanan MBDA’nın Aster 30 Block 1 NT (New Technology) hava savunma füzesiyle hizmet veriyor.

Güncellenen Aster füzesinin ilk test atışı Ekim 2024’te çok sayıda hedefin bulunduğu “karmaşık bir senaryoda” gerçekleştirilmiş olup, önleyici füzenin uzun menzil kabiliyetini doğrulamak üzere Temmuz 2025’te ikinci bir kalifikasyon atışı yapılmıştır.

Bu kapsamda SAMP/T NG’nin atış kontrol ünitesi, Aster 30 B1NT füzesiyle uyumlu çalışabilmesi için yeni bir yazılımla donatıldı.

Thales Ground Fire radar ailesi ise, dönen bir S-bandı aktif elektronik taramalı dizi (AESA) anteni kullanarak 360° kapsama alanıyla 400 kilometreye varan bir menzil sunmayı amaçlıyor. Ayrıca şirket, radarın ve ona bağlı güç jeneratörünün standart konteyner boyutlarında olduğunu ve 15 dakikadan kısa bir sürede kurulabildiğini belirtiyor.