Danimarka'dan müthiş geri dönüş
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu 3. ve son maçında Rusya'yı 4-1 yenerek averajla grubu 2. sırada tamamladı
Rusya ile Danimarka, Parken Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Danimarka 4-1 kazandı.
Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Damsgaard, 60. dakikada Poulsen, 80. dakikada Christensen ve 82. dakikada Maehle kaydetti.
Rusya'nın tek golünü ise 69. dakikada Dzyuba penaltıdan attı.
Bu sonuçla puanını 3'e çıkartan Danimarka, grubu averajla 2. sırada bitirdi ve Galler'in rakibi oldu. Rusya ise 3 puan ve averajla grubu 4. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.
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