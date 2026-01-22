  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terör kadar tehlikeli! CHP’nin özendirdiği alkol sebepli çifte vukuat Başkan Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Bu piyasalarda var mıydı ya SDG'nin elinde tuttuğu yakınlarını bekliyorlar 1.000 ton kimyasal madde: Avrupa’da uyuşturucuya tarihi darbe, 24 laboratuvar çökertildi Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!" ABD, NATO’daki askeri varlığını azaltıyor: Pentagon’dan ‘kademeli çekilme’ planı ‘Rojava kırmızı çizgimizdir’ dedi cevabı yedi! DEM'li Gergerlioğlu'na ayar üstüne ayar Esir alınan insanlara terör propagandası! PKK yandaşlarından kahvehaneye baskın Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze Kurulu kararını duyurdu Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!
Dünya Danimarka'dan Grönland mesajı: Kırmızı çizgimiz
Dünya

Danimarka'dan Grönland mesajı: Kırmızı çizgimiz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Danimarka'dan Grönland mesajı: Kırmızı çizgimiz

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, ABD Başkanı Trump'ın göz diktiği Grönland için "kırmızı çizgimiz" mesajını verdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland'ın sahibi olmayacağını, adanın ülkesi için "kırmızı çizgi" niteliği taşıdığını söyledi.

Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını açıklamasının ardından Danimarka Yayın Kurumu'na (DR) özel açıklamada bulundu.

Rutte ile kısa bir görüşme yapabildiğini aktaran Rasmussen, "İyi bir görüşme yapmışlar. Danimarka'yı da yakından ilgilendiren Arktik'teki güvenlik durumu ele alınmış. Bu anlamda gün, başladığından daha iyi bitiyor." dedi.

Rasmussen, Grönland konusunda gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğu konusunda yorum yapmaktan kaçınarak, "Bunu burada, televizyonda durup değerlendirmemeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Grönland'ı alamayacağını yineleyen Rasmussen, "ABD'nin Grönland'ın sahibi olması söz konusu olmayacak. Bu kırmızı çizgimiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Trump'ın NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşmesi

ABD Başkanı Trump, Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşme gerçekleştirmiş, ardından Truth Social hesabından açıklama yapmıştı.

Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu belirtmişti.

Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü
Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü

Gündem

Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor
ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor

Trump, Sisi ile görüştü
Trump, Sisi ile görüştü

Dünya

Trump, Sisi ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23