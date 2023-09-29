  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Danimarka'dan Bosna Hersek'e AB desteği
Dünya

Danimarka'dan Bosna Hersek'e AB desteği

Yeniakit Publisher
2023-09-29 16:41:00 -
Danimarka'dan Bosna Hersek'e AB desteği

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Bosna Hersek'in gelecek dönemde Avrupa Birliği (AB) ailesinin bir parçası olacağından emin olduklarını söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Elmedin Konakovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Danimarka'da 16 bin ila 23 bin arasında Bosna Hersek kökenli vatandaş yaşadığını belirten Rasmussen, "Gelecekte Bosna Hersek'in AB ailesinin bir parçası olacağına eminim." dedi.

Ukrayna'daki savaşın bölgeye etkisini de ele aldıklarını ifade eden Rasmussen, Bosna Hersek'te son dönemde atılan olumlu adımları memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Danimarka'nın Batı Balkanlar'ın istikrar ve barışı için her zaman destek vereceğine dikkati çeken Rasmussen, "Hükümetimiz Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. AB'nin genişleme politikası önemli bir siyasi önceliktir. Bosna Hersek'i de yakın geçmişte aday ülke statüsü aldığı için tebrik ederim." diye konuştu.

Konakovic de Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde önemli bir adım atabilmek için 14 temel önceliğe ilişkin sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini ifade ederek, Danimarka ile dış ticaret hacminin artmasında potansiyelin olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) gelişmelerin endişe verici olduğunu dile getiren Konakovic, "Danimarkalı mevkidaşıma, Bosna Hersek'te Rusya'nın etkisini anlattım. Bunun hepimiz için bir sorun olduğunun farkındayız ancak AB'deki dostlarıma problemlere ortak çözüm bulunabilmesi için bir platform oluşturulması gerektiğini söyledim. Ceza tüm Bosna Hersek vatandaşlarına kesilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çekilmişti! Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı
Kültür ve Turizm Bakanlığı çekilmişti! Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı

Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı çekilmişti! Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı

AK Parti’ye kalleş saldırı
AK Parti’ye kalleş saldırı

Gündem

AK Parti’ye kalleş saldırı

Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın
Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın

Gündem

Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın

İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası
İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası

Gündem

İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23