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Avrupa Danimarka'da yükselen enerji faturalarına karşı halka nakdi yardım
Avrupa

Danimarka'da yükselen enerji faturalarına karşı halka nakdi yardım

Danimarka hükümeti artan enerji faturalarının hanelere getirdiği yükü azaltmak için yaklaşık 320 bin haneye bir seferlik olmak üzere 3 bin 750 kron (500 euro) yardım yapma kararı aldı. Yardımdan faydalanabilecek hanelerde gelirin yıllık 550 bin kronu (74 bin euro) aşmaması şartı aranacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 17:08:00 -
Danimarka'da yükselen enerji faturalarına karşı halka nakdi yardım

Danimarka'da hükümetin artan enerji faturalarının hanelere getirdiği yükü azaltmak için parlamentoya sunduğu sübvansiyon teklifi kabul edildi.

Yardımdan yaklaşık 320 bin hanenin faydalanacağını belirten İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen, "Çok özel bir durum yaşıyoruz. Bu kadar yüksek faturalar ödenmesine alışık değiliz ve bu yüzden yardım eli uzatmanın adil olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Yükselen enerji fiyatları yüzünden muhalefetin baskısı son dönemde hükümet üzerinde artmış, partiler iktidardan tüm Danimarkalıları kapsayan bir vergi indirimi yapılmasını istemişti.

Bunun aksine sadece belirli bir kesimi hedef alacak yardım yolunu seçen hükümet, yardımın etkisinin gönderilen çeklerle "hissedilmesini" hedeflediklerini açıkladı.

Bir defalığına verilecek yardım 3 bin 750 kron (500 euro) olacak. Yardımdan faydalanabilecek hanelerde gelirin yıllık 550 bin kronu (74 bin euro) aşmaması şartı aranacak.

"Yardım yetersiz"

Perşembe akşamı muhafazakar ve liberal partiler hükümetin "kesenin ağzını açmaya" hazır olmadığını ve çok az hanenin yardımdan faydalanacağını ileri sürerek müzakerelerden çekildiklerini açıklamıştı.

Geçen temmuzda Danimarka'nın eski Dışişleri Bakanı Uffe Ellemann-Jensen, Rus doğalgazına bağımlı olma tehdidini azaltmak için Norveç-Polonya doğalgaz boru hattı yapımının en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini belirterek, "Avrupalılar, Rusya'ya baskı yapma ihtiyacı doğduğunda, musluğu kapatma fırsatına sahip olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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