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Dünya Danimarka’da dev veri sızıntısı: 8,8 milyon kişinin bilgileri çalındı
Dünya

Danimarka’da dev veri sızıntısı: 8,8 milyon kişinin bilgileri çalındı

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Danimarka’da dev veri sızıntısı: 8,8 milyon kişinin bilgileri çalındı

Danimarka’da yaklaşık 8,8 milyon kişinin kayıtlı olduğu Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki (CPR) kişisel verilerin çalındığı açıklandı.

Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, CPR'de ciddi bir güvenlik ihlalinin tespit edildiği belirtildi.

 

Yetkisiz kişilerin Danimarkalı bir şirketin CPR'ye yasal erişimini kötüye kullandığına işaret edilen açıklamada, sistemde kaydı bulunan yaklaşık 8,8 milyon kişinin isim, adres ve CPR numaralarının ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, CPR yönetiminin söz konusu şirketin erişimini durdurduğu ifade edilerek, yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanı Christina Egelund, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumun son derece ciddi olduğunu belirterek, yetkili tüm kurumlarla olayın tüm boyutlarını incelediklerini aktardı.

Gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için CPR numaralarının korunmasına ilişkin girişimlerin başlatıldığını da söyleyen Egelund, Danimarkalılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bu arada, Danimarka medyası, ülkenin nüfus kayıt merkezi konumundaki CPR'de 11 milyon kişiye ait veri bulunduğunu, bunların arasında yurt dışında yaşayan veya hayatını kaybetmiş kişilerin de olduğunu kaydetti.

Danimarka'nın nüfusunun ise 6 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

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