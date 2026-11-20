Evin çevresini kontrol eden görevliler, içeride hareketsiz yatan bir çocuk gördü. Bunun üzerine kapıyı zorlayarak içeri giren ekipler, 1, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuk ile anne ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Şerif Chronister, ilk incelemelere göre babanın önce üç çocuğunu, ardından eşini sil*hla öldürdüğünü ve son olarak intihar ettiğini açıkladı. Ailenin yaklaşık bir yıl önce bölgeye taşındığı, bu süre boyunca evden polise herhangi bir ihbar yapılmadığı öğrenildi. Anne ve babanın da suç kaydının bulunmadığı belirtildi.