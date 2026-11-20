Acil yardım hattını aramış, “Baba, lütfen beni öldürme” yalvarışı duyulmuş! Eşini ve üç çocuğunu katledip aynı silahla intihar etti
ABD'nin Florida eyaletinde bir baba, 1, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu ve eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında 911 acil yardım hattına gelen çağrıda küçük bir çocuğun, "Baba, lütfen beni öldürme" diye yalvardığı duyuldu. Yaklaşık 10 dakika sonra eve ulaşan polis ekipleri, aynı aileden 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. ABD'nin Florida eyaletinde bir baba, 1, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğu ile eşini silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olay sırasında acil yardım hattına gelen telefonda küçük bir çocuğun babasına kendisini öldürmemesi için yalvardığı duyuldu.