Konya'da tropikal canlılar müzesi: Hem sergileniyor hem dokunuluyor

"KENDİ AĞIRLIĞININ 800 KAT FAZLASINI TAŞIYOR": Müze bölümüne girildiğinde her birinin farklı özelliği olan birçok böceğin bir arada görülebildiğini ifade eden Temel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu böcekler içerisinde gücüyle tanınan bir böceğimiz var, ismi gergedan böceği türünden olan herkül böceği. Kendi ağırlığının 800 kat fazlasını taşıyabilmekte ve bu da onu dünyanın en güçlü böceği haline getirmektedir. Dal böceği isimli böceğimiz ise dünyanın en uzun boylu böceği olup uzunluğu 64 santimetreyi bulabilmektedir. Onun haricinde en ilginç böcekler grubunda yer alacak zürafa boyunlu böceğimiz, keman böceğimiz, kurbağa bacaklı böceğimiz müze bölümünde görebileceğiniz böcek türleri arasında. Bunların bazen canlı olanları da bahçemize geliyor. Bazılarını sadece maketten değil canlı olarak da görme şansımız var. Bu böceklerimizden dal böceğimiz canlı bir şekilde bahçemizde bulunmakta."