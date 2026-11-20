Ampute Futbol Milli Takımımız yarı finale yükseldi! Şimdiki rakip Gana
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ampute Futbol Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya'yı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay yıldızlılar, yarı finalde Gana ile oynayacak.
Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasını lider tamamlayan, son 16 turunda ise Kolombiya'yı eleyen Türkiye, çeyrek finalde Japonya ile karşılaştı.
Sahadan 4-1 galip ayrılan ay-yıldızlıların yarı finaldeki rakibi, Mısır'ı 2-0 mağlup eden Gana oldu.
Son olarak 2022'de İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türkiye ile Gana arasındaki yarı final maçı, yarın TSİ 04.30'da başlayacak.