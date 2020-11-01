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Dünya Danimarka'da Charlie Hebdo karikatürleri için para toplandı
Dünya

Danimarka'da Charlie Hebdo karikatürleri için para toplandı

İslam düşmanı faşistler, sözde ifade özgürlüğünü desteklemek için Danimarka’da harekete geçti. Aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi, web sitesinde “Danimarka gazetelerinde Charlie Hebdo'nun çizimleriyle reklam yayınlamak" için bir bağış toplama etkinliği başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:08:00 - 2020-11-01 09:09:24
Danimarka'da Charlie Hebdo karikatürleri için para toplandı

Avrupa'da son dönemde giderek artan İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaretlere bir yenisi daha eklendi. Danimarka'da aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi, "Danimarka gazetelerinde Charlie Hebdo'nun çizimleriyle reklam yayınlamak" için bağış toplamaya başladı.

Danimarka parlamentosundaki 179 sandalyenin dördüne sahip göçmenlik karşıtı partinin lideri Pernille Vermund, reklamlar için 20 bin avro yardım toplandığını açıkladı. Vermund, bu ahlaksız girişimi, "İfade özgürlüğüne desteğimizi göstermek istiyoruz" sözleriyle savundu.

Danimarka medyası ise reklamları yayınlamak konusunda tereddüt ediyor. Extrabladet Gazetesi editörü Poul Madsen, reklamları önce göreceklerini ve ardından yayınlayıp yayınlamama kararı alacaklarını söyledi.

Kaynak: Yeni Şafak

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