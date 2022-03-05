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Dünya Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak
Dünya

Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 6 yıldır yürürlükte bulunan, sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyma yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 07:54:00 -
Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak

Danimarka devlet televizyonu DR, Danimarka'ya iltica eden Suriyeli ve Afrikalı sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyulması için 2016 yılında çıkarılan "Mücevher Yasası"nı masaya yatırdı.

Haberde, Danimarka'ya 2015'te sığınan Suriyeli sığınmacıların yollarda yüzlerine tükürüldüğü ve sözlü saldırıya uğradıklarına dikkat çekilirken, Ukraynalı sığınmacılar için özel kanunlar çıkarıldığı hatırlatıldı.

Konu hakkında DR'ye açıklamalarda bulunan Başbakan Frederiksen, 'Ukrayna bizim yakın bölgemiz ve Avrupa'nın bir parçası olarak arka bahçemizdir. Bu yüzden 2015'teki sığınmacı krizinden farklı davranılıyor.'' ifadelerini kullandı.

Frederiksen, mücevher yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Danimarka'ya gelen Ukraynalı sığınmacıların çocuklarının okullara gidebilmesi ve ailelerin düzenli maaş alabilmesi için yasa çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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