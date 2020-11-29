  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Danimarka şimdi de kedileri itlaf etti
Dünya

Danimarka şimdi de kedileri itlaf etti

Danimarka’da koronavirüs rastlanan bazı kedilerin itlaf edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:42:00 -
Danimarka şimdi de kedileri itlaf etti

 

Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rastlanan bazı kedilerin de itlaf edildiği açıklandı.

Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.

Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Gündem

CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'

Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu
Ekonomi

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu

Çeşitli vergi ve harç tutarlarında, yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artışa gidilecek.
Belediyedeki milyonluk vurgun ortaya çıktı! AK Parti harekete geçiyor
Siyaset

Belediyedeki milyonluk vurgun ortaya çıktı! AK Parti harekete geçiyor

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde hayali ilahe ile yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapıldığı ortaya çıkmıştı. AK..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay