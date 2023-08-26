Danimarka nihayet adım atıyor! Kur'an yakma hadsizliğine kaşı yasa tasarısı

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Başbakan Yardımcısı Jakob Ellemann-Jensen, düzenledikleri basın toplantısında hükümetin, halka açık kamu alanlarında dini metinlerin yakılmasına son vermeyi amaçlayan bir tasarı hazırlığında olduğunu bildirdi.

2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor!

Yasa tasarısıyla, Kur’an ve diğer dini metinleri yakanlara 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Öte yandan ülkenin Adalet Bakanı, bazı muhalefet partilerinin Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerinin yasaklanmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğu şeklindeki görüşünü reddederek, “Fikirleri ifade etmek için bir şeyleri yakmaktan daha medeni yollar olduğuna inanıyorum” dedi.

6 kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı!

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile Kopenhag'taki bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Age Sandal Möller, 6 kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.