  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Simpsonlar her şeyi nasıl önceden biliyor? Gerçek sonunda ortaya çıktı, meğer cevabı çok basitmiş

Tunç Soyer'in yalanı deşifre oldu! Tarkan'a ödenen para ortaya çıktı

Flaş gelişme! Siirt ve Şırnak'ta petrol aramak isteyen 4 şirketin başvuruları reddedildi

Geleceğin petrolü için özel adım! Türkiye inşa edecek

Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

Malazgirt’te heyecanlandıran keşif

MSB duyurdu! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber geldi

Nijer Fransız emperyalizmine boyun eğdirdi Fransa Büyükelçisi'ne 48 saat süre! Sınır dışı kararı

Kod adı: Hisar O+! Milli Hava Savunma Füze Sistemi kritik saha testlerini geçti

CHP’li başkanlar neden hep böyle Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda
Dünya Danimarka nihayet adım atıyor! Kur'an yakma hadsizliğine kaşı yasa tasarısı
Dünya

Danimarka nihayet adım atıyor! Kur'an yakma hadsizliğine kaşı yasa tasarısı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 15:12:00 -
Danimarka nihayet adım atıyor! Kur'an yakma hadsizliğine kaşı yasa tasarısı

Art arda defalarca yüce Kur'an'a yönelik saldırıların gerçekleştiği Danimarka'da, dini metinlere saldırıya karşı yasa tasarısı hazırlandığı açıklandı.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Başbakan Yardımcısı Jakob Ellemann-Jensen, düzenledikleri basın toplantısında hükümetin, halka açık kamu alanlarında dini metinlerin yakılmasına son vermeyi amaçlayan bir tasarı hazırlığında olduğunu bildirdi.

2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor!

Yasa tasarısıyla, Kur’an ve diğer dini metinleri yakanlara 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Öte yandan ülkenin Adalet Bakanı, bazı muhalefet partilerinin Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerinin yasaklanmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğu şeklindeki görüşünü reddederek, “Fikirleri ifade etmek için bir şeyleri yakmaktan daha medeni yollar olduğuna inanıyorum” dedi.

6 kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı!

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile Kopenhag'taki bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Age Sandal Möller, 6 kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Danimarka'da bir alçaklık daha! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren kadına polisten sert müdahale
Danimarka'da bir alçaklık daha! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren kadına polisten sert müdahale

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Danimarka'da bir alçaklık daha! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren kadına polisten sert müdahale

Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Suudi Arabistan harekete geçti
Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Suudi Arabistan harekete geçti

Dünya

Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Suudi Arabistan harekete geçti

Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim açıklaması
Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim açıklaması

Dünya

Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim açıklaması

Danimarka parlamentosunda skandal karar!
Danimarka parlamentosunda skandal karar!

Dünya

Danimarka parlamentosunda skandal karar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23