Danimarka nihayet adım atıyor! Kur'an yakma hadsizliğine kaşı yasa tasarısı
Art arda defalarca yüce Kur'an'a yönelik saldırıların gerçekleştiği Danimarka'da, dini metinlere saldırıya karşı yasa tasarısı hazırlandığı açıklandı.
Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Başbakan Yardımcısı Jakob Ellemann-Jensen, düzenledikleri basın toplantısında hükümetin, halka açık kamu alanlarında dini metinlerin yakılmasına son vermeyi amaçlayan bir tasarı hazırlığında olduğunu bildirdi.
2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor!
Yasa tasarısıyla, Kur’an ve diğer dini metinleri yakanlara 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.
Öte yandan ülkenin Adalet Bakanı, bazı muhalefet partilerinin Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerinin yasaklanmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğu şeklindeki görüşünü reddederek, “Fikirleri ifade etmek için bir şeyleri yakmaktan daha medeni yollar olduğuna inanıyorum” dedi.
6 kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı!
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile Kopenhag'taki bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Age Sandal Möller, 6 kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
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