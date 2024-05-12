Danimarka Kralı, eline Filistin bayrağı aldı
İsrail'in soykırımına karşı gösteri düzenleyenlere eşlik eden Danimarka Kralı 10. Frederik, Filistin bayrağını alıp salladı.
Danimarka Kralı 10. Frederik, Filistin'e destek için yapılan protestolara elinde Filistin bayrağıyla destek verdi.
Frederik'in desteği sosyal medyada takdirde karşılandı.
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