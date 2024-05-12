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Dünya Danimarka Kralı, eline Filistin bayrağı aldı
Dünya

Danimarka Kralı, eline Filistin bayrağı aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-12 00:48:00 -

İsrail'in soykırımına karşı gösteri düzenleyenlere eşlik eden Danimarka Kralı 10. Frederik, Filistin bayrağını alıp salladı.

Danimarka Kralı 10. FrederikFilistin'e destek için yapılan protestolara elinde Filistin bayrağıyla destek verdi.

Frederik'in desteği sosyal medyada takdirde karşılandı.

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