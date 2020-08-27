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Aktüel Daniel Trilling Guardian'da Avrupa'yı eleştirdi: Yunanistan'ın denize ittiği her botun suçlusu Avrupa
Aktüel

Daniel Trilling Guardian'da Avrupa'yı eleştirdi: Yunanistan'ın denize ittiği her botun suçlusu Avrupa

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:59:32 -
Daniel Trilling Guardian'da Avrupa'yı eleştirdi: Yunanistan'ın denize ittiği her botun suçlusu Avrupa

LONDRA (AA) - Yazar Daniel Trilling, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itme politikasını "ölümcül" olarak tanımlayarak gelinen noktada tüm Avrupa'nın bu durumdan suçlu olduğunu belirtti.

"Uzaktaki Işıklar: Avrupa Sınırlarında Sürgün ve Sığınma" kitabının yazarı Trilling, Guardian için kaleme aldığı yazıda Avrupa'nın sığınmacı politikasını eleştirdi.

Atina'nın denize geri ittiği her botun esasen tüm kıtanın kendi çıkarına göre hareket etmesinin sonucu olduğunu kaydeden Trilling, uluslararası sığınma hukukunun hayati bir parçasının, "geri göndermeme" ilkesi olduğuna işaret etti.

Ancak her ülkenin yalnızca kendi çıkarlarını dikkate alıp düzensiz göçmenleri bir başkasının sorunu gibi görmesinin ölümcül sonuçları olabileceğini aktaran Trilling, "Bu, Avrupa'nın 2015 mülteci krizine panik altında verdiği tepkinin miras bıraktığı bir sistem ve son aylarda, koronavirüs salgınının yol açtığı acil koşullar nedeniyle daha da kötüleşti." ifadelerini kullandı.

New York Times'ın "Yunanistan'ın binden fazla düzensiz göçmeni gizlice sınır dışı ettiği ve bunların çoğunu şişme botlara bindirerek Ege Denizi'ne bıraktığını" ortaya çıkaran haberine atıfta bulunan yazar, "2015 yılından bu yana Yunanistan, AB'nin geri kalanı tarafından istenmeyen göçe karşı tampon bölge olarak etkin bir şekilde kullanılmakta ve binlerce mülteciyi Ege'deki adalarda ve ana karadaki sağlıksız kamplarda tutmakta." değerlendirmesinde bulundu.

New York Times'ın ayrıca "Yunanistan'ın Türkiye ile olan kara sınırında gizli bir gözaltı merkezi bulundurduğu, bu sayede insanlara sığınma talep etme hakkı vermeden onları sınır dışı ettiğini" de ortaya çıkardığını hatırlatan Trilling, bunun Avrupa'daki genel gidişata uyduğunu yazdı.

Akdeniz'de de benzer sorunlar yaşandığına dikkati çeken Trilling, Avrupa hükümetlerinin, bu politikalarının nereye varabileceğini inkar ediyor gibi göründüğünü belirtti.

Trilling, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerin sınırlarında olanları yalnızca onların bir meselesi gibi görerek göz ardı etmesi kolay olurdu. Ancak bu uluslararası bir gidişat ve ortaya koyduğu hakların erozyonu hepimizi ilgilendirmeli. Devletlerin, mültecileri topraklarından uzaklaştırmak için aşırı önlemler alma yolunu tercih etmesi, onları korumak için var olan tüm sistemi yıkmakla tehdit ediyor."


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