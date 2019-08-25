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Daniel Sturridge, Trabzonspor'a imzayı attı

Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:33
Daniel Sturridge, Trabzonspor'a imzayı attı

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Sertaç Güven'in yer aldığı imza töreninde, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.

"Kolay bir transfer değildi"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Daniel Sturridge'nin Trabzonspor camiasına, takıma ve ülke futboluna hayırlı olmasını temenni ederek, şunları söyledi:

"Takımımızda oynayan her oyuncu sadece bizim takımımıza değil, ülke futboluna da hizmet ediyor. Trabzonspor Kulübü olarak bizim bakış açımız bu. Transfer ettiğimiz oyuncuların sadece performans olarak takıma katkıda bulunmaları değil, bütün transferlerde söylediğim gibi altyapıdan gelen genç oyuncularımızın yetişmelerinde de önemli birer figür olduklarına inanıyoruz. Daniel de herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış, herkesin tanıdığı bir yıldız. Kendisinden çok ciddi beklentilerimiz var. Bunu gerçekleştireceğine inandığımız bir oyuncu. Bu çok kolay bir transfer değildi. Bu transferde emek sarf eden değerli yöneticimiz Sertaç Güven'e ve yine bu transferin gerçekleşmesinde emek sahibi olan, çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun."

Başkan Yardımcısı Sertaç Güven ise "Başta Başkanımızın desteğiyle yönetimimizin katkısıyla çok önemli bir transfer gerçekleştirmiş olduk. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sturridge: "Mutluyum"

Daniel Sturridge ise "Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullanarak, "Trabzonspor'la ilgili inanılmaz güzel şeyler duydum. Tabii ki başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Buraya gelmek için ikna olmamda çok büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün de zaten ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm." şeklinde konuştu.

Takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurgulayan İngiliz futbolcu, "Zaten hepimizin ortak hedefi başarılı olabilmek. Ben de kendi adıma buna katkı sağlamaya çalışacağım. Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz. Ben de bu mutluluğun bir parçası olmayı çok istiyorum. Sadece kulüp olarak değil, tüm şehir olarak inşallah bu mutluluğu yakalarız." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Sturridge'e bin forma sattı

İmza töreninin ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Transfer ettiğimiz oyuncular ve kadromuzdaki oyuncular gelirleri ölçüsünde forma aldılar. Hepsinin hayranları var. Kendisinin hayranları da oldukça fazla. Geniş bir coğrafyada tanınıyor. Şimdi kendisi kaç forma alıyor?" diye sordu.

Daniel Sturridge ise, "Şimdilik bin forma alıyorum. Büyük de bir ailem var. Onun için şimdilik bin adet ile başlıyorum ama gol attıkça eminim çok daha fazla almak zorunda kalacağım." dedi.

Bu arada Sturridge'nin imza töreni diğer yeni transferlerin imzası gibi basına kapalı gerçekleştirilerek kulübün sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayımlandı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:33
  1. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
  2. Daniel Sturridge
  3. Ahmet Ağaoğlu
  4. Sertaç Güven
  5. Başkan Ahmet Ağaoğlu
  6. Trabzonspor
  7. Başkan Yardımcısı Sertaç Güven
  8. imza töreni

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