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Aktüel Daniel Prude'un polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğulduğu görüntüleri tepki çekti
Aktüel

Daniel Prude'un polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğulduğu görüntüleri tepki çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 05:39:51 -
Daniel Prude'un polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğulduğu görüntüleri tepki çekti

NEW YORK (AA) - New York eyaletinin Rochester kentinde Mart ayında öldürülen siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler tepki çekti.

Rochester'da 6 ay önce hayatını kaybeden Prude'un teslim olmasına ve elleri arkadan kelepçelenmesine rağmen polisin kafasına poşet geçirerek yere bastırdığı görüntüleri medyaya yansıdı.

Görüntülerde sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Prude'un polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan Prude'un kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülüyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Otopsi raporunda Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve cinayet olarak kayda geçti.

New York Başsavcılığının Prude'un ölümünü soruşturduğu, Daniel Prude'un ailesinin ise oğullarının haksız yere öldürüldüğü gerekçesiyle Rochester kentine dava açacağı belirtildi.

Medyaya yansıyan görüntüler ise büyük tepki topladı.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.





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