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Yerel Damperi açılan kamyon üst geçit ve banka aracına çarptı
Yerel

Damperi açılan kamyon üst geçit ve banka aracına çarptı

Yalova’da seyir halinde damperi açılan kamyon önce yaya üst geçidine sonra aynı istikamette seyreden banka nakil aracına çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:47:00 -
Damperi açılan kamyon üst geçit ve banka aracına çarptı

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Yalova istikametinde ilerleyen H.G. yönetimindeki 77 ABR 419 plakalı kamyonun seyir halindeyken damperi açıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde yaya üst geçidine çarpan kamyonun damperi ile şasisi birbirinden ayrıldı. Kamyon bu sırada yanında ilerleyen E.H yönetimindeki 34 BUZ 152 plakalı banka nakil panelvan araca çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü ve banka nakil aracındaki 2 güvenlik görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Polis çevre güveliği aldığı kaza sonrasında kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen vinç vasıtasıyla damper sıkıştığı üst geçitten çıkarıldı.

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