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Yerel Damattan bahşiş almak için gelin arabasının önünü bakın neyle kesti!
Yerel

Damattan bahşiş almak için gelin arabasının önünü bakın neyle kesti!

Karabük’ün Eflani ilçesinde vinç ile gelin arabasının önünü kesen damadın arkadaşı, istediği bahşişi aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 13:54:00 -
Damattan bahşiş almak için gelin arabasının önünü bakın neyle kesti!

Karabük’ün Eflani ilçesinde vinç ile gelin arabasının önünü kesen damadın arkadaşı, istediği bahşişi aldı.

Eflani’de Nurşen Demirtaş ile dünyaevine girmeye hazırlanan Hakan Özen’in arkadaşı Nurullah Soydan, düğün konvoyunun önünü vinçle kesti. Araçtan inen damat, "Hakan ve Nurşen çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz" notunun yer aldığı kağıttaki mandallara para taktı.

Tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 

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