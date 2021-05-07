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Ekonomi Damat Tween’den sürdürülebilir tişört
Ekonomi

Damat Tween’den sürdürülebilir tişört

Orka Holding’in markalarından Damat Tween’in 1990’lara ait basic tişörtleri sürdürülebilir kumaşlardan yeniden üretildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 12:31:00 -
Damat Tween’den sürdürülebilir tişört

Sınırlı sayıda üretilen tişörtler satışa sunuldu. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Tükettiğimiz doğal kaynakları sürdürülebilir kılarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı, hem global bir marka hem de insan olmanın bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Yıllar önce imal ettiğimiz tişörtleri, doğaya bırakılan pet şişelerin toplanarak ipliğe dönüştürülmesiyle oluşturulan kumaşlardan yeniden ürettik. Bu tişört modelleriyle hem 35 yıllık köklü geçmişimizi kutluyoruz hem de 2025 yılı sonuna kadar koleksiyonlarımızın yüzde 80’ini sürdürülebilir kumaşlardan üretme hedefimizi vurguluyoruz” diye konuştu. 7 kıtada tekstil ve hazır giyim tüketiminin ciddi oranda arttığına dikkat çeken Orakçıoğlu “Artık dünyamızın geleceğinin daha iyiye doğru değişimi için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Tüm sektörler olarak el ele verdiğimizde geç kalmadan dünyamızı daha yaşanılabilir kılarız” dedi.

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