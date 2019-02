Damat, İtalya'da 2 yılda 3 kat büyüdü

İSTANBUL (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Dünyada zirvede olan erkek markalarının en başarılı olduğu ülke İtalya'da en zoru başardık, 2 yılda yaklaşık 3 kat büyüdük. 28 olan satış noktamızı 2019 yılında İtalya'da 40'a çıkaracağız. İtalya bizim için çok önemli, önümüzdeki 5 yıl içinde kendi segmentimizde ilk 5 marka arasına girme hedefindeyiz." dedi.

Damat, Tween ve D'S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding'in yurt içi ve dışı hedefleri Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ve Orka Holding Pazarlama Direktörü Büşra Orakçıoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, lüksün tanımını değiştirdiklerini ifade ederek, yurt dışı bayi buluşmasının 9'uncusunu gerçekleştirdiklerini, 5 kıtadan 85 ülkeyi İstanbul'da ağırladıklarını bildirdi.

Orakçıoğlu, İtalya'daki mevcut gelişmeler hakkında bilgi verirken, dünyada zirvede olan erkek markalarının en başarılı olduğu ülke İtalya'da en zoru başardıklarını, 2 yılda yaklaşık 3 kat büyüdüklerini söyledi.

10 yıl önce "Kaf dağının arkası" diye düşündükleri bu durumu başardıklarını ifade eden Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"İtalya'ya sadece ürün değil, marka ve marka ruhu ihraç ediyoruz. Sadece ürün değil, konsept ihracatı yapıyoruz. İtalya'nın en güneyinde, lüksün zirvesi olan Sardinya Adası'nda bile karşınıza çıkabiliriz. Mart ayında çok yakında Floransa'da bir mağazamız açılacak. Arkadan Roma geliyor. 28 olan satış noktamızı 2019 yılında İtalya'da 40'a çıkaracağız. İtalya bizim için çok önemli, önümüzdeki 5 yıl içinde kendi segmentimizde ilk 5 marka arasına girme hedefindeyiz, bunu başaracağız. Metrekare verimliliği ve satış performansında birçok rakibimizden çok daha iyiyiz."





- "En geç 2 ay içinde Washington ve Ohio'da mağazalarımızı açacağız"





Süleyman Orakçıoğlu, şirket bünyesindeki yenilik ve değişimlere değinirken, ABD'de en geç gelecek 2 ay içinde Washington ve Ohio'da mağazalarının açılacağını bildirdi.

Akabinde Kanada'da 2 yıl içinde mağaza sayısını 5'e çıkaracaklarını aktaran Orakçıoğlu, "Kanada'da Ottowa'da bu yıl ilk mağazamız açılacak. Balkanlar ve Rusya'da ise etkinliğimiz giderek artıyor. Mağaza sayıları iki katına çıkıyor. Balkanlarda 8 olan mağaza bu yıl 15, Rusya'da ise 20 olan sayı 30'a çıkacak. Yine Almanya'daki 6 mağazamız, yıl sonunda 10'u bulacak. Yakında finans merkezi Frankfurt'ta olacağız." şeklinde konuştu.





- "e-ticarette cironun yüzde 5'i olan payı yüzde 7'ye getirmeyi planlıyoruz"

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, 2019 yılında yurt içi ve dışı mağaza sayılarını eşitleme hedefinde olduklarını belirterek, "2018'i 380 mağaza ile kapattık. 2019'u 420 mağaza ile kapatmayı hedefliyoruz. Bunun 210 tanesi yurt içi, 210 tanesi yurt dışı olacak. Bu yıl sonunda yurt dışı mağazası, yurt içinden daha fazla olabilir. Hedefimiz önce eşitlemek... Eylülde yurt dışı mağaza sayımız yurt içini geçtiğinde de gururla paylaşırız." ifadelerini kullandı.



İhracatta katma değerin önemine vurgu yapan Orakçıoğlu, "Sektör olarak çok yoğun eleştirilere maruz kaldığımız dönemler oldu. Ülkemizde kilogram başı ihracat 1 dolar 32 cent fakat bizim şu an kilogram başı ihracat fiyatımız 80 dolar. Bu rakam çok önemli. İtalya'da hazır giyimde kilogram başı ihracat 45 dolar." şeklinde konuştu.

Orakçıoğlu, e-ticaretin önemini vurgularken, "e-ticarette şu an cironun yüzde 5'i olan payımızı, 15 mağaza büyüklüğünde olan satışımızı, yakın zamanda cironun yüzde 7'sine getirme planındayız. 2019 yılında bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

2019 yılında 30 milyon lira yatırım yapacaklarını, toplam cironun 750 milyon lira olmasını hedeflediklerini ve bunun 60 milyon dolarının yurt dışı mağazalarından geleceğini öngördüklerini ifade eden Orakçıoğlu, 3 bin çalışanları bulunduğunu, istihdamda da yıllık yüzde 5 artış planladıklarını kaydetti.





- "Yıkanabilir yün takım elbise geliştirdik"





Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da erkeklerin hayatını kolaylaştıran leke tutmaz, kırışmaz, en hafif ve su itici gibi özelliklere sahip pek çok yenilikçi üründen oluşan koleksiyonlarında daima ilklere imza attıklarını hatırlatarak, yeni sezonda da geleneği sürdürerek inovatif ürün geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.



Arar, "Yıka, as, giy' sloganıyla yepyeni bir ürün geliştirdik. 2019-2020 sonbahar/kış sezonunda satışa sunulacak ürünümüz, çamaşır makinesinde yıkanınca deforme olmayan yün takım elbiseden oluşuyor. Türkiye'de bir ilk olan ürünümüzü dünyada sadece birkaç markada görebiliriz. Bu know how ile küresel pazarda bir kez daha iddiamızı ortaya koyuyoruz." diye konuştu.





- "Şirket olarak 2 senede dijital altyapımıza 5 milyon lira yatırım yaptık"





Orka Holding Pazarlama Direktörü Büşra Orakçıoğlu ise moda perakendesinde artık lüksün tanımının değiştiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörde artık yeni ve eski olmak üzere iki farklı lüks tanımı söz konusu. Eski lüks, sadece kapalı vitrinlerde dar bir segmentte yer alırken, yeni lüks ise segmentini genişletti ve kaliteyi artık herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıdı. Eski lüks, yatırımı sadece markaya yapıp, trendleri dış görünüşe göre kurgularken, yeni lüks müşterilerin bireysel karakter ve kimliğine bizzat dokunuyor, farklılıklara yatırım yaparak ilham kaynağı oluyor. Erkeğin tüm çizgilerini hesaba katıyor, kaliteyi ulaşılabilir fiyatta sunuyor. Tüm dünyada alışveriş merkezleri de artık müşteri sayısını kat kat artıran yeni lüksü sunan markaları tercih ediyor. Şirket olarak 2 senede dijital altyapımıza 5 milyon lira yatırım yaptık."