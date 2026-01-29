  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Fondaş medyada bul bulabilirsen! Yolsuzluğu yazmayanlar savunmaları da yazamadı
Gündem

Fondaş medyada bul bulabilirsen! Yolsuzluğu yazmayanlar savunmaları da yazamadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Arpasını CHP'den alan fondaş medya, Türkiye'nin en büyük yolsuzluğunu yazamadı. Bununla da yetinmeyen fondaşlar, mahkemedeki savunmalarla ilgili de bir tek kelime yazamadı.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası görülmeye başlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Arpasını CHP'den alan fondaş medya, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yazamadı.

 

Savunmalarla ilgili de bir tek kelime yok!

Bununla da yetinmeyen fondaşlar, 33'ü tutuklu 200 sanık yargılandığı ve kamuoyunun yakından mahkemedeki savunmalarla ilgili de bir tek kelime yazamadı.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında fondaş medyayı ve oralarda köşe karalayan CHP yandaşı yazarları rezil kepaze etti.

Gündem

Gündem

Gündem

Siyaset

