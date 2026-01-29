Fondaş medyada bul bulabilirsen! Yolsuzluğu yazmayanlar savunmaları da yazamadı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası görülmeye başlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Arpasını CHP'den alan fondaş medya, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yazamadı.

Savunmalarla ilgili de bir tek kelime yok!

Bununla da yetinmeyen fondaşlar, 33'ü tutuklu 200 sanık yargılandığı ve kamuoyunun yakından mahkemedeki savunmalarla ilgili de bir tek kelime yazamadı.

